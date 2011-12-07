В некоторых мечетях Татарстана гает-намаз прошел под открытым небом

В Татарстане в некоторых мечетях и мухтасибатах прошел гает-намаз под открытым небом, сообщает ДУМ РТ.

Сообщается, что из-за условий пандемии отдельные мечети и мухтасибаты приняли решение организовать молебны на городских стадионах и футбольных полях. Были соблюдена социальная дистанция, все участники имели при себе маски. К верующим присоединились главы районов и руководители различных уровней.

Напомним, что гает-намаз будет проводится ещё три дня. Все мероприятия будут проведены согласно требованиям Роспотребнадзора.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане совершить обряд жертвоприношения верующие смогут дистанционно по заказу и воспользовавшись услугой доставки на дом.