ДУМ РТ: Совершить обряд жертвоприношения верующие смогут дистанционно

Представители Духовного управления мусульман в Татарстане рассказали, как в Казани в этом году пройдет Курбан-байрам с учетом антиковидных мер.

Всего в городе забойные цеха будут организованы в 16 специально отведенных местах. Казый Равиль хазрат Зуферов подчеркнул, что противоэпидемические правила будут обязаны соблюдаться и в мечетях, в местах заклания.

«Обряд жертвоприношения возможно совершить дистанционно по заказу и воспользовавшись услугой доставки на дом», — добавил заместитель муфтия Татарстана.

Татарстанцам пожилого возраста в ДУМ РТ рекомендовали отказаться от посещения общественных мест, в том числе гает-намазов в мечетях.

Напомним, завтра, 20 июля, в парке им. Горького в Казани пройдет большой семейный фестиваль «Курбан-фест».