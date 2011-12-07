В Татарстане с начала года на пожарах погибли более ста человек. Всего в республике пожар происходил 4361 раз. Об этом сообщил Министр по делам ГО и ЧС Татарстана, начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в РТ.

Общее число погибших в пожарах РТ превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 40%. Больше всего пожаров произошло в Набережных Челнах, там количество возгораний увеличилось в два раза.

Увеличение погибших на пожарах отмечается в Набережных Челнах, Альметьевском районе, Черемшанском районе и Лениногорском районе.

Больше всего возгораний травы, мусора и отходов было замечено в Казани. В столице РТ произошло 222 пожара.

Ранее сообщалось, что в Арское отделение МЧС вчера поступило сообщение о возгорании в районе городской свалки. Точная площадь возгорания пока неизвестна.