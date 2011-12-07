Минниханов двухсотбалльникам по ЕГЭ: «Вас можно сравнить с олимпийскими чемпионами»

Президент РТ Рустам Минниханов похвалил выпускников, набравших на ЕГЭ по 200 баллов. Встреча прошла в Актаныше в рамках Республиканского августовского совещания работников образования и науки.

Руководитель республики отметил, что такой результат является следствием труда и усердия выпускников, работы педагогов-наставников, а также поддержки родных и близких. После он выразил гордость за ребят, сказав: «Вас можно сравнить с олимпийскими чемпионами. Вы — настоящий пример для молодежи», — отметил Минниханов.

«Вы можете выбрать татарстанский вуз либо университет в другом городе России. Мы в свою очередь хотим сохранить с вами наши контакты и поддерживать связь в будущем», — резюмировал Президент РТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как Минниханов предупредил руководителей ССУЗов о наказании за прогулы занятий студентами.