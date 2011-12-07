В Татарстане 24 августа эксперты проведут прием граждан по вопросам пенсий

24 августа в Татарстане эксперты проведут прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения. На вопросы участников встречи будут отвечать председатель Проектного офиса Центра управления регионом Татарстана Сария Сабурская и заместитель управляющего татарстанским отделением Пенсионного фонда России Асия Валиуллина.

На вопросы татарстанцев эксперты будут отвечать очно и онлайн. Для участия необходима предварительная запись по телефону 8 (843) 236-41-80.