В Татарстане 24 августа эксперты проведут прием граждан по вопросам пенсий

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24 августа в Татарстане эксперты проведут прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения. На вопросы участников встречи будут отвечать председатель Проектного офиса Центра управления регионом Татарстана Сария Сабурская и заместитель управляющего татарстанским отделением Пенсионного фонда России Асия Валиуллина.
На вопросы татарстанцев эксперты будут отвечать очно и онлайн. Для участия необходима предварительная запись по телефону 8 (843) 236-41-80.