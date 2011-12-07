Жителя РТ отправили на исправительные работы за долг по алиментам в 700 тыс. рублей

Суд отправил 35-летнего жителя Арского района РТ на исправительные работы за неуплату алиментов в размере 711 тыс. рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Еще в 2012 году суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание дочери, но от своих обязанностей он уклонялся. За это его уже арестовывали на 10 суток.

Когда сумма задолженности по алиментам составила 711 тыс. рублей, на мужчину завели уголовное дело и отправили на исправительные работы на полгода.

Ранее сообщалось, что татарстанец выплатил долги по алиментам, чтобы не лишиться своего авто.