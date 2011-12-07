Татарстанцы получили отсрочку по кредитам на сумму 35,3 млрд рублей

В Татарстане в период «кредитных каникул», которые продлились с апреля по сентябрь 2020 года, граждане получили отсрочку по кредитам на общую сумму 35,3 млрд рублей, сообщает минэкономики РТ.

«Реструктуризировано 2133 кредита юридических лиц на общую сумму 16,8 млрд рублей. Кроме того, удовлетворенно свыше 40 тысяч заявок от физических лиц и частных предпринимателей на сумму 18,5 млрд рублей», — отметили в ведомстве.

Также в период пандемии было одобрено 513 микрозаймов бизнесменам на общую сумму 842,3 млн рублей, выдано 258 поручительств Гарантийного фонда РТ на общую сумму около 1,3 млрд рублей, малый и средний бизнес получил кредиты на сумму 5,5 млрд рублей.

Данные меры поддержки были реализованы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».