С начала года в Татарстане разыскали 436 пропавших человек

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель начальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД по РТ Альберт Юсупов и координатор регионального волонтерского движения «Лиза Алерт» Артем Латышев.

- Розыск пропавших людей всегда остается актуальным направлением нашей деятельности, - отметил Альберт Юсупов. - Ведь за этим стоит судьба человека, и от того, как быстро мы будем реагировать на обращение граждан о розыске пропавших, зависит их скорейшее нахождение.

Каждый год в республике фиксируют более 4 тысяч заявлений о пропаже людей. В 2019 году таковых было зарегистрировано 4645. При этом в среднем девять из десяти человек находят в первые сутки после подачи заявления.

- Сроков давности обращения в полицию с заявлением о пропаже людей не существует, - подчеркнул Альберт Юсупов. - Заявлять об этом можно и непосредственно после исчезновения.

В 2020 году в республике сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали 39 случаев самовольного ухода детей с места жительства. При этом в 27 случаях несовершеннолетние уходили из семей, еще в 12 - из государственных учреждений. Беглецов, как правило, разыскивают в течение суток, реже на это уходит 3 - 4 дня. К началу февраля уже найдены 34 несовершеннолетних.

В общей сложности в Татарстане сейчас разыскивают 20 несовершеннолетних. Некоторые из них пропали без вести 10 лет назад, по 12 случаям возбуждены уголовные дела. Отдельно Альберт Юсупов упомянул недавний трагический случай. На этой неделе был объявлен в розыск мальчик из Нижнекамска, который убежал из дома после того, как его мать убила его отца. На момент проведения пресс-конференции мальчика продолжали разыскивать.

Сотрудники правоохранительных органов в поисковой деятельности активно сотрудничают с МЧС и волонтерскими организациями. В целом на территории республики действуют пять волонтерских поисковых отрядов. Это «Лиза Алерт» (организует поиск на территории всей республики), «Василиса» - в Набережных Челнах, «След» - в Нижнекамске, «Надежда» и «Поисковый отряд» - в Елабуге. Последний был создан в прошлом году.

За прошлый год волонтеры приняли участие в розыске 117 человек, с их помощью были найдены 55 человек, включая 33 ребенка.

Артем Латышев отметил рост количества обращений, поступающих в волонтерские поисковые организации. Так, в 2016 году в региональное отделение «Лиза Алерт» поступило 115 заявок, в 2017-м - 191, в 2018-м - 287, а в 2019-м уже 551 обращение.

Волонтеры «Лиза Алерт» также проводят профилактическую работу. Одно из ее направлений - занятия с детьми 5 - 10 лет. Ребятам объясняют, как правильно вести себя, если потерялся, к кому обращаться за помощью. В общей сложности в прошлом году в Татарстане было проведено 140 таких занятий.