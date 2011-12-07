В Казани строят манеж для выбора лучших коров Татарстана

Татарстанские коровы впервые поучаствуют в международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА», которая пройдёт с 1 по 3 июля в Казани. В рамках выставки состоится конкурс, на котором аккредитованные судьи международного уровня определят лучших коров КРС голштинской породы, сообщает Министерство сельского хозяйства РТ.

Специалисты ассоциации производителей КРС голштинской породы начали проводить отбор коров по продуктивным и племенным характеристикам, а заводчикам дают рекомендации по подготовке животных к показу.

Напомним, что в Татарстане выставка проходит впервые и обещает посетителям не только масштабный конкурс по выбору лучших коров республики, но и демонстрацию новых достижений в области техники, хранения и переработки сельхозпродукции.

Выставка состоится в формате урбанистско-природной выставочной экспозиции под открытым небом и внутри павильонов МВЦ «Казань Экспо». Уже ведётся строительство манежа для главного конкурса выставки.

В феврале этого года в Татарстане прошла крупнейшая агротехнологическая выставка «ТатАгроЭкспо». В ней приняло участие более 200 компаний, а так же прошли деловые мероприятия, затрагивающие темы развития сельскохозяйственных отраслей.