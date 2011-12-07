На туристической карте Татарстана появилось еще два маршрута

Каждый маршрут рассчитан на 2 дня. Например, в Рыбной слободе помимо экскурсий по краю двух древних ханств — Шуран-Кашанского и Чаллынского ханства, гости посетят экопарк «Дикая ферма», где можно пообщаться с пятнистыми оленями и маралами. Желающие смогут пройти по лесному маршруту здоровья и порыбачить на Каме.

В программе путешествия по Мамадышскому району — экскурсионная программа «Кирмен Жиены», посещение старинной крепости — форта «Кирменчук» — одного из последних оплотов Волжских Болгар в противостоянии с монгольскими ордами. Интересно будет побывать и на родниках легендарной казанской царицы Сююмбике. Также гостей ждет пешеходная авторская экскурсия по историческому центра города Мамадыш. Об этом информирует пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане стартовал новый проект «1001 удовольствие за выходные». Первые четыре маршрута проекта: Елабуга, Болгар, Камское устье и Чистополь. Рыбная слобода и Мамадышский район дополнили этот список. В данный момент разрабатываются еще несколько туристических маршрутов, которые будут интересны и татарстанцам, и гостям нашей республики.