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Экологи Татарстана опровергли негативное воздействие на Архиерейское озеро со стороны ближайшего предприятия

Ранее местные жители деревни Тарлаши Лаишевского района жаловались на мутно-бирюзовый цвет воды и химический запах.

Минэкологии РТ провело анализ воды Архиерейского озера в Лаишевском районе и не выявило химических элементов, которые могли бы негативно повлиять на состав воды, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Напомним, что в начале июня местные жители заметили химических запах, пену, и изменившийся цвет воды на мутно-бирюзовый. Прибывшие на озеро 17 июня эксперты взяли пробы воды для анализа.

Изначально жители винили в этом находившееся в 1,2 километрах от озера предприятие, но после анализа воды в Минэкологии РТ объяснили причину изменений. Вода изменилась под воздействием обычных природных явлений — цвет воды изменился из-за раннего цветения сине-зеленой водоросли, чему послужила аномальная жара. Также эксперты не отрицают факт того, что загрязнение прибрежной полосы тоже является причиной изменения воды.

В Минэкологии сообщили, что в районе водного объекта инженерных коммуникаций от предприятия «Каусар» не обнаружено. Цветения воды в Архиерейском озере сейчас не наблюдается, добавили в ведомстве.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в реке Зай в Татарстане обнаружили десятикратное превышение уровня азота нитритного. Превышение концентрации химического вещества было зафиксировано на участках в Бугульме и Лениногорске.

КВ
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