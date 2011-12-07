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Пляж «Камском море» в Лаишево вновь открыт для посещения

А вот купаться по-прежнему не рекомендуется.

Отдыхать в «Камском море» в Лаишево разрешили официально. Об этом сообщается в аккаунте пляжа в Intagram.

В посте на страничке социальной сети написали, что для посещения пляж открыт, поэтому штрафовать больше никого не станут. Исключения могут составить неправильная парковка и нарушение экологических норм.

А вот купаться по-прежнему не рекомендуется. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что санитарно-эпидемиологическое заключение о чистоте воды пока отсутствует.

Отдыхающих на пляже просят соблюдать социальную дистанцию, иметь головные уборы, следить за безопасностью детей.

КВ
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