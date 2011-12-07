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Республика готовится к единому дню голосования

По всей России 13 сентября состоится единый день голосования, когда пройдут избирательные кампании разного уровня. Подробнее о проведении этого события в Татарстане рассказал в ходе пресс-конференции председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Так, в республике пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительные выборы депутата Госсовета РТ шестого созыва по Елабужскому одномандатному избирательному округу, а также дополнительные выборы депутата Госдумы Федерального Собрания РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу. Главным же выбором для татарстанцев в этот день станет голосование за кандидатуру Президента Татарстана.

В общей сложности в Татарстане на 1 июля насчитывалось 2937257 избирателей, для реализации избирательного права которых в республике работают 65 территориальных и 2810 участковых избирательных комиссий. 

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, отвечая на вопросы журналистов, высказался в пользу проведения многодневных выборов в сентябре 2020 года по аналогии с голосованием о поправках в Конституцию РФ.

- Сложная эпидемиологическая ситуация никуда не ушла, - отметил он. - Мы понимаем, что к сентябрю не уйдем ни от перчаток, ни от масок. При высокой активности избирателей Татарстана все это спрессовать в один день будет очень тяжело и очень опасно для здоровья всех участников избирательного процесса.

Вместе с тем председатель ЦИК РТ отметил, что семидневное голосование будет сложным для избирательной системы, а оптимальным вариантом стало бы проведение голосования в течение двух-трех дней.

Кстати

Вчера Рустам Минниханов представил в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан документы для регистрации кандидатом на должность Президента Республики Татарстан для участия в выборах 13 сентября, сообщает пресс-служба Президента РТ.

КВ
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