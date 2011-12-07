В Казани откроется рекрутинговый центр для набора волонтеров на Специальную Олимпиаду

В Казани с 22 июля начнет свою работу рекрутинговый центр на базе Поволжского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма. Его задачей станет набор волонтеров для Всемирных игр Специальной Олимпиады, сообщил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин ИА «Татар-информ».

«Рекрутинговый центр открывается для набора команды волонтеров к играм Специальной Олимпиады. Там будут проводить очные и онлайн-собеседования для тех, кто подал заявку», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, сейчас принято около 2,2 тыс. волонтеров из общего числа поданных заявок в 6,5 тыс. Обучение начнется в октябре, при условии, что собеседование у кандидата пройдет успешно.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что осенью в Казани будет введен в эксплуатацию новый биатлонный комплекс. В нем будет проводиться часть соревнований Всемирных игр Специальной Олимпиады.