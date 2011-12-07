В Лениногорске приезжие медики получат квартиры

В Лениногорске начнут выдавать квартиры приезжим медикам. Уже состоялось открытие многоквартирного дома на 20 квартир.

«Эти квартиры играют особую роль в жизнедеятельности нашего города. Мы прекрасно понимаем, что не хватает квалифицированных специалистов, медработников, врачей. Поэтому то, что при помощи „Татнефти“ мы получили дополнительное финансирование и смогли вот эти пустующие площади переконструировать в жилые комнаты», — пояснил глава Лениногорского района Рягат Хусаинов.

По словам главврача ЦРБ Рима Амерова, сейчас проводятся переговоры с тремя молодыми семьями, приезд которых ожидается в ближайшее время.

Также главврач заявил, что в будущем жильцы будут претендовать на оформление квартир в свою собственность.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на территории РКБ в Казани откроют многоквартирный дом для врачей. В доме будет 100 квартир.