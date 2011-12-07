С проданных на аукционе картин Сергея Шойгу оплатят лечение школьнице из Татарстана

Благотворительный фонд Константина Хабенского перечислит 2,5 млн рублей на лечение 9-летней жительнице Татарстана, у которой обнаружена опухоль мозга. Средства будут направлены с продажи картин открывшейся в Казани выставки Сергея Шойгу.

В фонде пояснили, что новообразование в мозге у ребенка обнаружили в январе 2019 года, после чего ей сделали три операции. Поскольку удалить опухоль полностью не удалось, девочке порекомендовали пройти курс протонной лучевой терапии. Стоимость такого лечения составила 2,5 млн рублей — полисом обязательного медицинского страхования она не покрывается. Поэтому ее родители обратились за помощью благотворительный фонд.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в казанской галерее «Хазине» открылась выставка картин Сергея Шойгу. Полученные от продажи средства планируют направить на помощь тяжелобольным детям.