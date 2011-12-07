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С проданных на аукционе картин Сергея Шойгу оплатят лечение школьнице из Татарстана

На курс протонной лучевой терапии девочке перечислят 2,5 млн рублей.

Благотворительный фонд Константина Хабенского перечислит 2,5 млн рублей на лечение 9-летней жительнице Татарстана, у которой обнаружена опухоль мозга. Средства будут направлены с продажи картин открывшейся в Казани выставки Сергея Шойгу.

В фонде пояснили, что новообразование в мозге у ребенка обнаружили в январе 2019 года, после чего ей сделали три операции. Поскольку удалить опухоль полностью не удалось, девочке порекомендовали пройти курс протонной лучевой терапии. Стоимость такого лечения составила 2,5 млн рублей — полисом обязательного медицинского страхования она не покрывается. Поэтому ее родители обратились за помощью благотворительный фонд. 

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в казанской галерее «Хазине» открылась выставка картин Сергея Шойгу. Полученные от продажи средства планируют направить на помощь тяжелобольным детям.

КВ
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