В Мамадыше возведут новый памятник чернобыльцам

В Мамадыше продолжается реконструкция Аллеи чернобыльцев, пишет местное издание «Нократ». Центральным объектом аллеи станет новый памятник, напоминающий по форме разрезанную яблоню. В настоящее время завершены работы по обустройству фундамента для будущего монумента и обзорной площадки. Сам памятник, высотой 9 метров, будет установлен в 2019 году.