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В Мамадыше возведут новый памятник чернобыльцам

Его высота составит 9 метров.
В Мамадыше продолжается реконструкция Аллеи чернобыльцев, пишет местное издание «Нократ». Центральным объектом аллеи станет новый памятник, напоминающий по форме разрезанную яблоню. В настоящее время завершены работы по обустройству фундамента для будущего монумента и обзорной площадки. Сам памятник, высотой 9 метров, будет установлен в 2019 году.
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