Рустам Минниханов: Для нас важен каждый предприниматель

Во встрече приняли участие представители различных министерств и ведомств республики и свыше 200 предпринимателей, сообщает пресс-служба Президента РТ.В своем приветственном слове Рустам Минниханов отметил, что за три года работы совета был рассмотрен широкий круг вопросов, поддержано множество инициатив бизнеса, решено большое количество самых разных и сложных вопросов. Формат работы зарекомендовал себя как эффективная площадка для трансформации делового климата. «Мы инициировали изменения в федеральные и республиканские нормы, которые регулируют предпринимательскую деятельность. Отрадно, что вы не только участвуете в дискуссиях, но и вносите предложения и даете свою экспертизу», - сказал Президент Татарстана. По словам Рустама Минниханова, создание максимально широких возможностей для реализации бизнес-идей является приоритетной задачей республиканских властей. Поэтому в Татарстане ведется постоянная работа по поддержке бизнеса: создана мощная инфраструктура, оказывается информационная и финансовая помощь. Особое внимание уделяется финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства. Так, в текущем году на эти цели из бюджета выделено более 1 млрд рублей. «Традиционно действуют и востребованы такие инструменты, как выдача микрозаймов, программа «Лизинг-грант», субсидирование процентных ставок, предоставление поручительств по кредитам. В прошлом году совместно с Корпорацией МСП создана первая в России Региональная лизинговая компания. Вместе с тем, как мы видим, у бизнеса есть еще много вопросов, и мы стараемся решать их совместными усилиями», - добавил Президент Татарстана. Большую часть вопросов и проблем, обсуждаемых на заседаниях совета, приходится поднимать на уровень федеральных министерств и законодателей. К примеру, на прошлой неделе принят закон о самозанятых. Рустам Минниханов напомнил, что Татарстан - один из регионов-участников данного пилотного проекта. «Мы провели большую разъяснительную работу с самозанятыми, узнали их пожелания и опасения. Законодатель услышал часть наших предложений. Теперь предстоит начать работать с новым законом, увидеть фактическое правоприменение. Призываю все задействованные органы власти избегать бюрократии и сложных процедур, не создавать самозанятым административных барьеров, не оказывать какого-либо давления.Только в этом случае новый налоговый режим заработает и будет восприниматься гражданами», - заявил Рустам Минниханов. «Для нас важен каждый предприниматель. Мы всегда поддержим тех, кто хочет работать, проявить себя и добиться успеха. В этом залог успешного развития Татарстана. Мы еженедельно заслушиваем вопросы по развитию предпринимательства в наших муниципальных образованиях. Эта работа и впредь будет находиться на нашем постоянном контроле», - заключил Президент Татарстана. Далее в формате дискуссии состоялось обсуждение вопроса доступности финансовых ресурсов для бизнеса. Исследование делового климата в муниципалитетах Татарстана в 2018 году показало, что одним из сдерживающих факторов роста предпринимательства является нехватка заемных средств: крупные банки не готовы выдавать большие кредиты. Ряд предпринимателей поделились своим опытом в данном вопросе. В свою очередь представители банков озвучили наиболее распространенные причины отказа в кредитовании бизнеса, в частности, связанные с оформлением документов при подаче заявки. По мнению Президента Татарстана, государство должно содействовать предпринимателям и брать часть их рисков на себя. Помимо этого, следует организовать образовательные курсы для представителей бизнеса с разъяснением самых разных вопросов. Далее состоялось рассмотрение проектов экспертных групп. На обсуждение вынесли вопросы использования территорий санитарно-защитных зон для бизнеса, упрощения порядка работы для частных клиник, пересмотра правил регистрации медицинских изделий, а также оптимизации условий работы с системой «Меркурий».