Участники клуба «Валдай» посетили Свияжск

В Казани состоялось заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его участники из 16 стран продолжают экскурсию по главным достопримечательностям Татарстана. На этот раз делегация побывала в Свияжске, сообщает ИА «Татар-информ».

«Свияжск — это православная жемчужина Татарстана. Конечно, за столь короткое время невозможно пройти все наши музейные площадки. Но мы смогли показать самое лучшее», —сказала заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

По ее словам, участники клуба познакомились с Успенским собором, музеями, бытовыми предметами жителей Свияжска, а также увидели фрески монастыря, включенного в список ЮНЕСКО, и карту Московии XVI века.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что 20–21 мая в Казани проходило заседание клуба «Валдай», в ходе которого участники обсудили взаимоотношения и перспективы сотрудничества России со странами Центральной Азии.