Из-за аномальной жары над татарстанскими лесами организованы авиапатрули

В период аномальной жары в Татарстане лесной фонд республики организовал ежедневный воздушный и наземный контроль за ситуациях в лесах РТ, сообщил ИА «Татар-информ» первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

По его словам, мониторинг с воздуха и на земле проводится в соответствии с информацией, получаемой от Гидрометра РТ. Профессиональный лётчик 21 июня уже совершил «большой облёт», протяжённостью в 800 км.

Сообщается, что Минлесхозом РТ заключен контракт на предоставление услуг по авиапатрулированию лесного фонда с авиационным учебным центром «Авиатор». Сейчас самолёт модели «Cessna 172» пролетает по заранее утверждённому маршруту, площадью в 1,2 млн тысяч га. Территориальный обхват наземного патрулирования составляет 11 тыс. га.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штрафом от 2 до 3 тыс. рублей, должностным лицам придется заплатить до 15. тыс. рублей. Предпринимателям грозит штраф от 20 до 30 тыс. рублей, а юрлицам от 150 до 200 тыс. рублей.