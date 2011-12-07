Ключи в счастливую жизнь 

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров с рабочим визитом посетил Пестречинский муниципальный район.

В ходе поездки он вручил ключи от нового жилища 5 счастливым семьям. Пять индивидуальных жилых домов в селе Кулаево построены по Госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость строительства составила более 13 млн рублей.

На торжественной церемонии вручения также приняли участие глава Пестречинского муниципального района Ильхам Кашапов и генеральный директор ООО «Фортекс» Рауф Галлямов.

«Сегодня одна из наших основных задач — развитие сельских территорий и повышение деловой активности на селе. Важно создать людям достойные условия. Значительная работа по повышению качества жизни проводится в рамках реализации республиканских программ, — отметил в своем приветственном слове министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. — Желаю вам благополучия, счастья в ваших новых, светлых и уютных домах».

За прошлый год из 50 программ с общим объемом финансирования 54,2 млрд рублей, в сельской местности реализованы 23 программы на сумму 4,2 млрд рублей. В 2021 году из 44 программ с общим объемом финансирования 49,8 млрд рублей на село направлены 19 программ на сумму 3,2 млрд рублей.

Наряду с этим, с 2020 года началась реализация новой федеральной Госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», где предусмотрено комплексное решение задач развития села: строительство сельских дорог, инженерной инфраструктуры, благоустройства, объектов социально-сбытового назначения, и т. д.

В прошлом году финансирование по данной программе составляло более 3 млрд рублей, в этом оно сократилось и составило 1,3 млрд рублей. У республики уже есть ряд проектов, которые в случае появления дополнительного финансирования готовы заявиться в программу.

Свое новое гнездо сегодня обрела и семья Степановых. До этого приходилось ютиться по чужим углам. Екатерина более 13 лет работает оператором машинного доения, муж Михаил трудиться скотником. У семьи трое детей, в новый учебный год они пойдут в школу уже из своего собственного дома.

Сегодня новоселы принимали у себя в гостях заместителя Премьер-министра Республики Татарстан — министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова.

«Нам очень нравится жить в деревне. Здесь и воздух другой, и инфраструктура есть: садики, школы, ФАП. Хотелось бы, чтобы и наши дети были преданы своим родным краям и не уезжали», — поделилась мыслями хозяйка дома.

Огромный плюс в том, что данные дома можно будет выкупить в собственность. За 10% от стоимости через 5 лет проживания и за 1% стоимости через 10 лет. Помимо заветных ключей, от имени главы муниципального района каждой семье были подарены холодильники.