В Челнах большую парковку закрыли от дрифтеров бетонными блоками

Власти Набережных Челнов закрыли большую парковку на 450 мест бетонными блоками, чтобы ночью туда не заезжали дрифтеры, поделился председатель ТСЖ «Берег» Фарид Мингалеев.

«По вечерам очень сильно шумят дрифтеры. Жители вызывают полицию, приезжает наряд, ведет с ними воспитательную работу — больше закон ничего не позволяет сделать» — сообщил председатель. Также он добавил, что никакого эффекта таким образом оказано не было — молодые люди оставались на парковке и продолжали веселье.

Местные жители в последнее время стали сильно обеспокоены тем, что автогонщики рано или поздно собьют кого-то, или разобьют чужую припаркованную машину. Ведь изначально парковка строилась именно для возможности оставить машину местным жителям.

И только после жалоб челнинцев, власти города закрыли парковку бетонными блоками. В дальнейшем здесь планируется установить шлагбаум и организовать охрану.