Народный календарь: какой быть зиме?

Календарь народных примет и на последней неделе ноября собрал памятные даты почитания известных святых. 23 ноября - Ераст и Родион, 24 ноября - Федор Студит, 28 ноября - Гурьян, 29 ноября - Матвей. Несмотря на близость дат, каждый день сулит наступление зимы по-разному, поди разберись, какой же она будет.Приметы вовсю торопят зимние морозы. «Со святого Ераста жди ледяного наста», «Наш Ераст на все горазд - и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу». А придет Родион - «возьмет зима мужика в полон». В день Федора Студита «станет холодно и сердито». И в то же время дают отступную: если день Федора теплый, то и зима будет мягкой, если же холоден, то всей зиме быть суровой.28 ноября - день святого Гурьяна. На Гурия особое внимание в крестьянском хозяйстве было уделено лошадям. Была для этого дня такая примета: «Коли кони громко ржут на Гурия, то быть в доме добру». Считалось, что лошадь у этого святого была пегая, грязного цвета. И правда, не каждую зиму земля к этому времени становилась совершенно белой. Бывало, осенняя грязь покрывалась снегом лишь местами. Предупреждали: если Гурьян приехал на пегой кобыле, то грязь и снег задержат наступление зимы. Знали, что хоть и пора наступать настоящей зиме, вполне еще может быть теплая и сырая погода. Говорили, что с Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и нечисть разгоняет». Верили: если этот день морозный, то нечистая сила угомонится, до самых Святок можно ее не бояться. Старые люди рассказывали ребятишкам, как в Гурьев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, сыплет из правого рукава снег, из левого - иней. Примечали: «Если в Гурьев день снег лежит на земле, то он не растает до самого весеннего половодья». Веселились: «Следом за матушкой-зимой бегут метели, над мужиками потешаются, бабам в уши дуют, велят печи затапливать пожарче».А в случае возврата тепла к 29 ноября, на Матвея, говорили: «На Матвея зима потеет». Но это все же нечастое явление, ведь ноябрь замыкает позднюю осень - предзимье. Зима становится полноправной хозяйкой, подступает настоящая стужа, завывают метели, снег торопится замести дороги.Гурий еще запомнился тем, что с 28 ноября у православных христиан начинается 40-дневный Рождественский пост, именуемый также Филипповым, который длится до 6 января. В эти дни на Руси верующие люди воздерживались от развлечений, питались только разрешенными продуктами и старались не ссориться, не вести пустых разговоров, читали молитвы и проводили время за работой. Обязательно парились в бане, считая, что чистое тело очищает и дух.Еще раз отметим, какие смелые прогнозы делали в старину. И не нужны были никакие суперкомпьютеры и математические формулы для составления долгосрочных прогнозов погоды. Удивляет, что сезонные особенности и изменения погоды народные приметы передают иногда с точностью до дня. И в этом народная мудрость, которая, к счастью, дошла до наших дней.