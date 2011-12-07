Татарстан разработает стратегии цифровой трансформации для 15 отраслей экономики

К сентябрю российские регионы должны будут защитить стратегии цифровой трансформации для ключевых отраслей экономики.

Всего в программу-минимум входят 6 отраслей, цифровизация которых будет финансироваться за счет средств федерального бюджета. Речь идет об образовании, здравоохранении, социальной сфере, городской среде, государственном управлении, логистике и транспорте.

«Помимо обязательных, это промышленность, культура, сельское хозяйство, строительство, молодежная политика, экология и природопользование, массовые коммуникации и СМИ, туризм, физическая культура и спорт», — рассказал первый заместитель министра цифрового развития РТ Илья Начвин. Так, вместо назначенных шести ключевых отраслей экономики, Татарстан подготовит 15.