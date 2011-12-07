Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстан разработает стратегии цифровой трансформации для 15 отраслей экономики

Список ключевых отраслей в республике расширили в 2,5 раза.

К сентябрю российские регионы должны будут защитить стратегии цифровой трансформации для ключевых отраслей экономики.

Всего в программу-минимум входят 6 отраслей, цифровизация которых будет финансироваться за счет средств федерального бюджета. Речь идет об образовании, здравоохранении, социальной сфере, городской среде, государственном управлении, логистике и транспорте.

«Помимо обязательных, это промышленность, культура, сельское хозяйство, строительство, молодежная политика, экология и природопользование, массовые коммуникации и СМИ, туризм, физическая культура и спорт», — рассказал первый заместитель министра цифрового развития РТ Илья Начвин. Так, вместо назначенных шести ключевых отраслей экономики, Татарстан подготовит 15.

КВ
Лента новостей