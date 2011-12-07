Казань заняла первое место в топе благоустроенных парков и скверов России

Казань заняла лидирующую позицию в топе благоустроенных парков и скверов России. Рейтинг составлен сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие 9 тыс. жителей российских мегаполисов.

Средняя оценка благоустройства парков составила 3,9 балла из 5. Оценку «отлично» поставили 31% опрошенных казанцев, каждый третий дал оценку «хорошо», и 5% считают состояние парков неудовлетворительными.

Особенно респонденты отметили парк им. Горького и Горкинско-Ометьевский лес как самые лучшие парки Казани.

3,9 баллов также получили парки Москвы и Краснодара, на втором месте оказались парки Красноярска и Самары, третье место заняли парки Санкт-Петербурга и Уфы.

На последней строчке рейтинга находится Омск. Горожане жалуются на плохое состояние парков.

Ранее сообщалось, что Казань возглавила топ рейтинга среди самых вкусных заведений России. Исследование провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.