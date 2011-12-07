Рустам Минниханов поручил не допускать новых пожаров в республике

Рустам Минниханов поручил Правительству РТ вести активную работу по противопожарной безопасности. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

«Президент поставил задачу перед правительством и главами муниципальных образований под личную персональную ответственность вести активную работу по противопожарной безопасности, не допускать людей в леса, чтобы исключить вероятность возгорания», — рассказала Галимова.

Частые случаи возгораний на территории Татарстана вызывают сильную обеспокоенность у Президента РТ, отметила она.

«Президент этим очень недоволен. Он считает, что работу надо усиливать и внимательно смотреть», — добавила Галимова.

Вчера серьезный пожар произошёл недалеко от Лениногорска. Очаги локальных лесных пожаров были замечены в Альметьевском районе, горела трава вблизи села Сулеево. Пожары удалось потушить оперативно.