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Рустам Минниханов поручил не допускать новых пожаров в республике

Президент РТ недоволен частыми случаями возгораний в Татарстане.

Рустам Минниханов поручил Правительству РТ вести активную работу по противопожарной безопасности. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова. 

«Президент поставил задачу перед правительством и главами муниципальных образований под личную персональную ответственность вести активную работу по противопожарной безопасности, не допускать людей в леса, чтобы исключить вероятность возгорания», — рассказала Галимова.

Частые случаи возгораний на территории Татарстана вызывают сильную обеспокоенность у Президента РТ, отметила она.

«Президент этим очень недоволен. Он считает, что работу надо усиливать и внимательно смотреть», — добавила Галимова.

Вчера серьезный пожар произошёл недалеко от Лениногорска. Очаги локальных лесных пожаров были замечены в Альметьевском районе, горела трава вблизи села Сулеево. Пожары удалось потушить оперативно.

КВ
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