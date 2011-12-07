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В Нижнекамске мост через реку Зай отремонтируют к концу августа

На мосту проходит замена деформационных швов.

В Нижнекамске мост через реку Зай отремонтируют к концу августа. Сейчас на объекте проходит замена деформационных швов, сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин на деловом понедельнике.

«Ремонт на данном участке требовался давно, он выполняется в плановом порядке с тем, чтобы обеспечить работу моста на долгие годы, учитывая ту ежедневную интенсивную нагрузку, которую испытывает данный мостовой переход», — рассказал мэр Нижнекамска.

Он добавил, что ремонтные работы ведутся днем и ночью, что позволит завершить работы вовремя.

Работы в Нижнекамском районе ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На реализацию дорожных сетей Нижнекамского района в этом году будет привлечено 1,5 млрд рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на реализацию национальных проектов в Татарстане выделено более 30 млрд рублей. 

КВ
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