В Нижнекамске появится полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар»

В Нижнекамске построят полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар». Первый камень под строительство комплекса будет заложен 4 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района.

Комплекс «Адымнар» будет располагаться в 31-м микрорайоне города. Открытие запланировано в следующем году.

На данный момент комплексы существуют в Казани, Елабуге и Актаныше.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах готовят к открытию полилингвальную школу «Адымнар».