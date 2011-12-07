Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Нижнекамске появится полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар»

Комплекс планируется открыть в следующем году.

В Нижнекамске построят полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар». Первый камень под строительство комплекса будет заложен 4 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района.

Комплекс «Адымнар» будет располагаться в 31-м микрорайоне города. Открытие запланировано в следующем году.

На данный момент комплексы существуют в Казани, Елабуге и Актаныше.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах готовят к открытию полилингвальную школу «Адымнар».

КВ
Лента новостей