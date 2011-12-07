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В Татарстане построили 65% жилья от городского плана

Строительство жилья в Татарстане опережает прошлогодний темп на 1,5%.

В Татарстане построили 65% жилья от городского плана.Строительство жилья в Татарстане опережает прошлогодний темп на 1,5%. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Сейчас в Татарстане построено 1 млн 728 тыс. кв. м. жилья. Всего сдан 81 многоквартирный дом. Строительство 83 коммерческих домов продолжается», — отметил спикер.

Еще 161 дом будет построен по программе социальной ипотеки в этом году.

Ранее сообщалось, что в Авиастроительном районе Казани запланировано строительство восьми 15-этажных домов, в которых поселятся 4,3 тыс. человек.

КВ
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