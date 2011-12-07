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В Татарстане выделят 48 млн рублей на благоустройство экокластера в Камском Устье

В качестве источника финансирования выступает бюджет РТ.

В Татарстане направят 47,6 млн на благоустройство туристско-рекреационного кластера «Дингез-море Татарстана» в Камско-Устьинском районе. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, будут выполнены работы по созданию общей зоны с костровищами, местами для отдыха и санитарными блоками. Также будет организован проход к Юрьевской пещере и установлены навигационные элементы и предупреждающие знаки.

Напомним, что в мае Камское Устье лишилось достопримечательности — обрушилась Скальная арка. К арке в туристический сезон стекалось множество туристов, чтобы сфотографироваться.

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