В Камском устье обрушилась достопримечательность района — Скальная арка

Одна из достопримечательностей республики — Скальная арка на берегу Волги в Камско-Устьинском районе обрушилась. Она была расположена между пляжем у Юрьевских пещер и посёлком Камское устье. К ней приезжали фотографироваться туристы и блогеры. Для некоторых татарстанцев она стала и площадкой для свадебных фотосессий.

Первые сообщения об обрушении арки появились в соцсетях в начале мая. Как рассказали «Казанским ведомостям» в исполкоме районе, обрушение случилось в конце апреля — начале мая. «Это ожидалось», — отметили в исполкоме.

Дело в том, что арка была частью Богородских гор, растянувшихся по правому берегу Волги. Породы, из которых они состоят, мягкие — это известняк, гипс, доломит и песчаник, поэтому они легко размываются талыми и дождевыми водами. Скальная арка появилась в результате такого размытия относительно недавно — в начале 2019 года. Но сразу стала популярным местом для фотосессий.

В Инстаграм-аккаунте vgosti_kamskoe можно увидеть, как выглядит арка сейчас.



