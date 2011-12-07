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В Татарстане за 2021 год в ДТП погибло на шесть детей больше, чем в прошлом году

Число ДТП с детьми в 2021 году выросло на 38 случаев.

В Татарстане за 2021 год в ДТП погибло на шесть детей больше, чем в прошлом году. Число ДТП с детьми в этом году выросло на 38 случаев, сообщил Главный государственный инспектор БДД Татарстана Ленар Габдурахманов.

Он отметил, что все из 11 погибших детей в Татарстане были пассажирами.

По его словам, сейчас проводятся мероприятия, где детям показывают видеоуроки по ПДД, показывают соцрекламы. Также подобные мероприятия проходят и для родителей.

Габдурахманов предложил, по возможности, ввести в учреждениях специальный урок пол ПДД.

«Некоторые вузы поддержали наше предложение по предоставлению льгот в виде начисления дополнительных баллов к результатам Единого государственного экзамена за работу в отрядах ЮИД. А со следующего года эта практика будет действовать в вузах системы МВД», — добавил он.

КВ
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