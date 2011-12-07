За причиненный окружающей среде вред - уголовное дело

Так, размещение отходов происходит по всему полигону, а не на рабочих (суточных) картах. Обнаружены не покрытые изоляционным слоем участки. Выявлено, что дренажными водами и инфильтратом увлажняется тело полигона, что является причиной загрязнения атмосферного воздуха. В кратчайшие сроки предписано устранить данные нарушения. Об этом в ходе брифинга в Доме Правительства РТ заявил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ — главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров.

Он же привел самые резонансные нарушения в области природоохранного законодательства, выявленные на территории Татарстана. Например, в Нурлате произошло загрязнение почвы отходами нефтепродуктов, бочки с которыми размещены на щебенке и почве. Инспекторы взяли пробы почвы и содержимого тары. Результаты лабораторного анализа зафиксировали превышение содержания нефтепродуктов в почве от 4,6 до 9,2 раза, данные отходы относятся к 3 и 4-му классу опасности. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ.

На территории казанского поселка Алтан строительными отходами был засыпан овраг на общей площади 2538,6 кв. м. Экологи составили в отношении правообладателей земельных участков административные материалы по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ и направили предписания для устранения нарушений. По предварительным подсчетам, размер вреда, причиненного окружающей среде, составил 468 тыс. руб. Также в поселке Алтан по ул. Сабит выявлена засыпка оврага строительными отходами площадью 1263,25 кв. м, участок находится в муниципальной собственности. Размер вреда, причиненного окружающей среде, составил 1,2 млн руб. Все материалы направлены в прокуратуру Приволжского района Казани для принятия мер.

Захламление территорий обнаружено в Казани на улицах Х.Такташа, Чехова, Достоевского. Причиной стал снос гаражей. Земельные участки находятся в муниципальной собственности, в связи с чем информация для принятия мер по ликвидации нарушений передана в администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани. На сегодняшний день в этих районах числится 17 свалок, зарегистрированных в системе «Народный контроль». В остальных районах города нарушения, как правило, оперативно устраняются.

В целом, по словам министра экологии и природных ресурсов Татарстана Александра Шадрикова, за этот год в ходе надзорных мероприятий удалось пресечь более 4 тыс. нарушений природоохранного законодательства, а инспекторы составили около 4 тыс. протоколов.

— Со злостных нарушителей природоохранного законодательства взыскано административных штрафов и ущерба на сумму более 54 млн рублей. Судами республики приостановлена деятельность четырех предприятий, которые функционировали с нарушением природоохранного законодательства, — подчеркнул министр.

Специалистами минэкологии проводится целенаправленная работа по выявлению нарушений в области обращения с отходами производства и потребления. Только за 2020 год выявлено более 1600 нарушений природоохранного законодательства в области обращения с отходами. Все они заносятся в геоинформационную систему ГИС «Экологическая карта». С помощью этого информационного ресурса ежедневно контролировать ситуацию могут как органы власти, так и простые татарстанцы. В этом году на экокарте отобразили 1287 свалок, годом ранее их было 1450.

В Татарстане удалось пресечь более 400 нарушений на водных объектах, в том числе 60 фактов самовольного захвата водных объектов или пользования их с нарушением условий, 57 эпизодов ограничения свободного доступа к воде. Усиленно проводится контроль за сбросом сточных вод в водоемы. Так, был выявлен факт сброса сточных вод в реку Шемелку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ. Причиненный окружающей среде ущерб — почти на 5 млн руб.

— Напомню, обо всех нарушениях природоохранного законодательства нам можно сообщить по разным каналам связи. Это общественная экологическая приемная, включающая горячую линию, интернет-приемную, информационную систему «Народный контроль», «Школьный экопатруль». Отмечу, что в текущем году в республиканскую экологическую приемную поступило более 6700 обращений граждан, — подытожил министр.