Рустам Минниханов: Архивисты выполняют работу огромной важности

В насыщенной программе юбилейных мероприятий приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Высокие гости посетили новое здание Государственного архива РТ на ул. Декабристов, 4. Председатель Государственного комитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова провела экскурсию по хранилищу, где созданы идеальные условия для хранения бумажных документов. Помещение оснащено самыми современными средствами, которые обеспечивают сохранность и безопасность архивов. Сейчас в республиканских архивах хранятся 25 тысяч 929 фондов, в которых содержатся 7,4 миллиона единиц хранения. Архивный фонд Татарстана - четвертый по величине в России. Он включает 4,1 миллиона единиц хранения за 1709 - 2012 годы, среди которых есть документы, датируемые XI - XVII веками. К особо ценным документам отнесены более 65,5 тысячи единиц хранения. К уникальным относятся 18 документов, например, жалованные грамоты русских царей, фотография Габдуллы Тукая и рукопись его стихотворения «Два солнца», письма поэтов Мусы Джалиля и Евгения Боратынского, революционера Мулланура Вахитова, Конституция ТАССР 1937 года.Рустам Минниханов и Андрей Артизов побывали на выставке «История длиною в век», открытой в КДК им. Ленина. Здесь были представлены фотодокументы, рассказывающие о столетней истории архивной службы Татарстана. В воссозданном уголке архивиста каждый мог посидеть за старинным столом, увидеть напальчник для перелистывания документов и другие инструменты архивиста. В этом же зале - рабочее место современного работника архивов с мощным компьютером, бесконтактным сканером, который позволяет бережно оцифровывать книги, тетради без перегибов переплета и заламывания страниц. На выставке были представлены без преувеличения уникальные документы из архивных фондов. Например, послание хана Улуг-Мухаммада турецкому султану Мураду II о необходимости возрождения дипломатических связей 1428 года, жалованная грамота императора Павла I генерал-адъютанту Абраму и флигель-адъютанту Богдану Боратынским на имения в Тамбовской и Смоленской губерниях 1798 года, страницы путевых записок Ахмеда ибн Фадлана, сделанных им в 921 - 922 годах во время посещения Волжской Булгарии в составе посольства аббасидского халифа аль-Муктадира. Всеобщее внимание привлекли Коран XVII века на французском языке и объемный том духовных ведомостей Чистопольской округи.- Архивы - это стратегический ресурс любого государства. Восстанавливая связь времен и бережно храня документальное наследие народа, архивисты выполняют работу огромной важности. Архивы - это институт коллективной памяти. Любой народ, утрачивая архивы, то есть свое прошлое, многое теряет в будущем. Уверен, архивисты Татарстана будут и впредь достойно выполнять свою миссию и бережно хранить документальное наследие. Ваш кропотливый труд заслуживает самого искреннего уважения! - отметил Рустам Минниханов, открывая торжественный вечер, посвященный 100-летию Государственной архивной службы Татарстана. Рустам Минниханов и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов вручили заслуженные награды ветеранам архивной службы и победителям республиканских конкурсов генеалогических исследований «Моя родословная», «Лучший архив некоммерческой организации», «Лучший архив коммерческой организации».