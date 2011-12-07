Авдонина: Общего требования перехода на удаленную работу в Татарстане не было

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане переходить на удаленную работу или вводить дистанционное образование не планируют.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она рассказала, что высокого роста заболевания в республике нет. Поэтому будут ли сотрудники работать в онлайн-режиме решит непосредственно сам работодатель исходя из сложившейся ситуации. Общего же требования перехода на удаленную работу или дистанционное образование не было.