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Авдонина: Общего требования перехода на удаленную работу в Татарстане не было

Будут ли сотрудники работать в онлайн-режиме решает непосредственно сам работодатель.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане переходить на удаленную работу или вводить дистанционное образование не планируют.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она рассказала, что высокого роста заболевания в республике нет. Поэтому будут ли сотрудники работать в онлайн-режиме решит непосредственно сам работодатель исходя из сложившейся ситуации. Общего же требования перехода на удаленную работу или дистанционное образование не было. 

КВ
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