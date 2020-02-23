В Набережных Челнах возбудили дело о массовом отравлении хлором

В минувшие выходные в бассейне на частной базе отдыха «Тонус» под Набережными Челнами произошло массовое отравление парами хлора. По данному факту возбуждено уголовное дело.

С признаками отравления хлоркой, ожогами глаз и дыхательных путей были госпитализированы несколько человек. Как сообщают «Известия», угроз для пострадавших больше нет. Все они получили медицинскую помощь, а двое из них в сейчас находятся уже дома.

На данный момент сотрудники следствия уже осмотрели место происшествия. На экспертизу были взяты и отправлены пробы воздуха и воды, где по результатам исследования выяснилось, что норма содержания хлора была превышена в три раза. Сейчас работа в бассейне временно приостановлена.

В отношении виновных возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее «Казанские Ведомости» писали о том, что в бассейне на татарстанской базе отдыха 18 человек отравились парами хлора.