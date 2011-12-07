В Лениногорске планируют провести благоустройство каскада верхних прудов

Во Всероссийском конкурсе формирования комфортной городской среды принимает участие проект по благоустройству каскада верхних прудов Ленинигорска. Проектом занимается архитектурно-строительная компания Legato Sports Architecture, которая ранее отвечала за такой масштабный проект в Казани, как экстрим-парк «Урам». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Отмечается, что в проект по благоустройству зоны по улице Менделеевская в Лениногорске входит создание трёх кластеров: спортивный, ЗОЖ и экологический. В спортивной секторе планируется возвести экстрим-парк, который призван дать развитие молодёжным культурам, в кластер ЗОЖ входит создание благоустройства для купания в прудах и развитию сферы водного спорта, а экологический кластер обеспечит знакомство жителей с природой города и объединение экодвижения.

В случае победы в конкурсе, через три — пять лет проект сможет дать старт развитию малого и среднего бизнеса, развить инфраструктуру культуры, спорта, досуга и туризма, создать условия, чтобы сократить отток молодежи из района, улучшить экологическое состояние окружающего пространства.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в этом году в Казани запланировано благоустройство 6 объектов и создание специальных велополос.