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В Татарстане с начала года выявили 196 нарушителей уровня шума на дорогах

29 водителей автомобилей и мотоциклов сняли с учета за громкую езду.

В Татарстане с начала года выявили 196 нарушителей уровня шума на дорогах, сообщили в ГИБДД по РТ.

118 нарушителей шума выявлены в Казани. 29 автомобилей и мотоциклов сняты с учета, в том числе 13 — в Казани.

В Госавтоинспекции напомнили, что за превышение установленных норм шума водители транспортных средств привлекаются по статье «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума». Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение. 

КВ
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