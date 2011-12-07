В Татарстане с начала года выявили 196 нарушителей уровня шума на дорогах, сообщили в ГИБДД по РТ.

118 нарушителей шума выявлены в Казани. 29 автомобилей и мотоциклов сняты с учета, в том числе 13 — в Казани.

В Госавтоинспекции напомнили, что за превышение установленных норм шума водители транспортных средств привлекаются по статье «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума». Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение.