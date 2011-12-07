В Альметьевске может появиться свой перрон

В Альметьевске может появиться своя железнодорожная станция. Об этом сообщил глава Минтранса РТ Фарит Ханифов.

Министр рассмотрел возможность развития пригородного пассажирского сообщения на территории республики. После он изучил вопрос строительства нового железнодорожного пути в Альметьевске.

Глава ведомства также отметил, что Президентом РТ были поставлены задачи по взаимодействию республиканских органов власти и Куйбышевской железной дороги, с целью нахождения оптимальных решений в организации грузовых и пассажирских потоков.

«Мы бы хотели, чтобы нефтяная столица — Альметьевск имел свой перрон в черте города, — сказал Ханифов. — После сегодняшней поездки мы с коллегами будем изучать необходимость строительства ветки, длиной примерно в 8 км». Новая ветка позволит татарстанцам быстро добираться до Бугульмы, Челнов и Ижевска.