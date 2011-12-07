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На реставрацию зданий на территории собора Казанской иконы Божией Матери выделят 22 млн рублей

Заказчиком выступит Главстрой РТ.

В Казани отреставрируют здания на территории собора Казанской иконы Божией Матери и благоустроят территорию. Всего на работы выделят более 22 млн рублей. Заказчиком выступит Главстрой РТ. Тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

В список объектов, подлежащих реставрации, входят здания Настоятельного и Сестриченского корпусов, Софийский монастырь, а также Богородицкий монастырь. Планируется отремонтировать фасады зданий, отштукатурить стены, заделать трещины.

Объекты будут отреставрированы до конца декабря 2021 года.

Освещение Собора Казанской иконы Божией матери состоялось в Казани 21 июля. На освещении прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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