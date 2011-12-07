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В Бугульме состоится детский театральный фестиваль «НеСтоЛица»

Участие в фестивале и вход на спектакли – бесплатные.

17-18 октября в Бугульме состоится I Республиканский детско-юношеский театральный фестиваль «НеСтоЛица» для любительских коллективов из сел и малых городов, сообщает пресс-служба культурно-досугового центра «Оранжевое чудо». Свои спектакли творческие студии представят на сцене Дворца молодежи. 

Участие в фестивале и вход на спектакли — бесплатные.

Кроме театральных постановок, в рамках программы фестиваля «НеСтоЛица» пройдут творческие встречи с представителями этого вида искусства — писателями, композиторами, театральными педагогами, режиссерами, актерами, драматургами, хореографами, художниками, театроведами, музыкантами. 

Кстати, поскольку среди участников много коллективов художественной самодеятельности, фестиваль станет для них большим событием в их творческой жизни — это будет их первый выход на профессиональную сцену.

Фестиваль организован при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполкома Бугульминского муниципального района Республики Татарстан.

КВ
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