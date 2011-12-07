В Татарстане скоро откроются еще 3 детских сада

В республике продолжается активное строительство дошкольных образовательных учреждений. Так, уже на стадию готовности выходит строительство 3-х детских садов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Два из них уже в ближайшее время откроются в Казани. Первый из них расположен в жилом комплексе «Седьмое небо», второй — в жилом комплексе «Волжские просторы». Хотя здания этих двух детсадов построены по общему типовому проекту, дизайнеры проекта придумали им свои, неповторимые фасады.

Оба садика примут по 220 детей. В шести группах будут собраны малыши ясельного возраста, в остальных пяти — дети в возрасте от трех до семи лет.

Еще один, третий детский сад уже готов к открытию в Сабинском районе республики. Строительство объекта завершено, ожидается итоговая проверка.

В целом, в планах на текущий год в Республике Татарстан — сдача в эксплуатацию 22 детских садов. При этом 10 садиков уже работают, в 7 осталось лишь оформить все необходимые разрешительные документы, а в 2 пока еще идут строительно-монтажные работы.

Строительство всех трех дошкольных учреждений ведется согласно программе национального проекта «Демография».