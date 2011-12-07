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Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» запускает концертный сезон

Программа включит в себя не только танцы и песни, но и литературное и театральное действо.

В Татарстане запускается концертный сезон «Созвездие-Йолдызлык». Музыкальная программа первого концерта будет называться «Беренче концерт — поверь в мечту». Открытие сезона Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» запланировано на 29 сентября этого года. 

Гостей ждут мультижанровые выступления. Программа включит в себя не только танцы и песни, но и литературное и театральное действо. 

«Мы представим не просто красивые номера. Они будут объединены одной мыслью — мечты сбываются, главное, в них верить. И постепенно, шаг за шагом, самые заветные желания станут реальностью», — сообщила исполнительный директор фестиваля Наталья Смирнова. 

С воспитанниками «Созвездие-Йолдызлык» на одной сцене выступят студенты и выпускники ГИТИСа, Казанского института культуры и Казанской консерватории.  

«Нам бы хотелось, чтобы наш театр стал площадкой для передачи знаний великих талантов нашей республики подрастающему поколению. Важно, чтобы молодежь имела возможность соприкасаться с творчеством творцов, проверенных временем», — говорит художественный руководитель театра Тагир Исмагилов. 

Посетить концерт можно будет по пригласительным билетам. 

Ранее сообщалось, что первый тур объединенных фестивальных движений РТ завершился в Буинске.

КВ
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