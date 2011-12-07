В Иннополисе платят самые высокие зарплаты среди всех городов Татарстана. Рейтинг самых высоких зарплат среди городов РТ составили аналитики сервиса hh.ru.

В Иннополисе средняя зарплата приравнена к 52 500 рублей. Вторую строчку заняла Казань, где средней зарплатой считается сумма в 45 165 рублей. Третьим городом в рейтинге стали Набережные Челны. Там работодатель в среднем платит 37 500 рублей.

В большинстве городов уровень зарплаты сохраняется на одном уровне — 27 000 рублей.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в десятку рейтинга самых популярных мест отдыха с детьми на осенних каникулах. В столице РТ аренда жилья на сутки будет стоить 6 058 рублей.