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В Иннополисе платят самые высокие зарплаты среди всех городов Татарстана

Рейтинг составили аналитики сервиса hh.ru.

В Иннополисе платят самые высокие зарплаты среди всех городов Татарстана. Рейтинг самых высоких зарплат среди городов РТ составили аналитики сервиса hh.ru. 

В Иннополисе средняя зарплата приравнена к 52 500 рублей. Вторую строчку заняла Казань, где средней зарплатой считается сумма в 45 165 рублей. Третьим городом в рейтинге стали Набережные Челны. Там работодатель в среднем платит 37 500 рублей. 

В большинстве городов уровень зарплаты сохраняется на одном уровне — 27 000 рублей.  

Ранее сообщалось, что Казань вошла в десятку рейтинга самых популярных мест отдыха с детьми на осенних каникулах. В столице РТ аренда жилья на сутки будет стоить 6 058 рублей. 

КВ
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