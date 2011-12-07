В Татарстане появится новый завод по производству лифтов. Его построят в Зеленодольском районе, а запущен он будет в четвертом квартале 2022 года. Об этом сообщила генеральный директор ООО «Регионлифтмаш» Гульшат Загидуллина.

«В целом планируем реализовывать строительным компаниям и через дилерскую сеть региональным операторам, ответственным за проведение капитального ремонта», — отметила Загидуллина.

По ее словам, лифты будут выпускать грузоподъемностью от 400 кг до 2,5 тыс. кг.

Завод будет производить по 15 тыс. лифтов в год. На производстве будут изготовляться 70% комплектующих, остальное — закупаться у поставщиков.

Также Загидуллина отметила, что сейчас в России существует потребность в лифтовом оборудовании. Она выразила надежду, что лифты из Татарстана займут важную нишу в этом сегменте производства, и будут иметь постоянный спрос.

Ранее сообщалось, что новый завод по производству лифтов создаст более 90 новых рабочих мест. Вся стоимость проекта оценивается в 350,6 млн рублей. Какие еще проекты будут реализовываться в Татарстане, читайте в нашем материале.