«Это рабочие места»: каких инвесторов Минуллина положила на стол Минниханову

Во время заседания было рассмотрено 6 разноплановых проектов. Общий объем инвестиций составил 6,82 млрд рублей. Благодаря этим шести проектам в республике появится 1654 новых рабочих мест.

Образовательный ТикТок

Один из проектов — разработка мобильного программного обеспечения для приложения Round. Round — это онлайн-платформа, позволяющая детям выкладывать результаты своей проектной деятельности, получать задания в интересующей их области знаний и находить единомышленников.

Система аналитики отслеживает активность пользователей и выстраивает «карту интересов и успехов» ребенка. Задания для детей даются в виде челленджей. Проект поможет сориентироваться подростку в каком направлении ему лучше работать и к чему он предрасположен. Разработкой должны заняться ООО «Дискавер Софт». Организация находится в Иннополисе.

Как говорит ее директор Марат Исмагилов, это приложения своего рода образовательный TikTok. Дискавер Софт предлагает привлекать к развитию проекта административный ресурс

«Мы сегодня попросили поддержки в части проведения конкурса по профориентации по привлечению как школ, так и крупных предприятий. Нас Рустам Нургалиевич поддержал, и мы будем этот конкурс проводить в ближайшем будущем, будем привлекать к участию всех школьников Республики Татарстан», — рассказал Исмагилов

По словам главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, сегодня есть проблемы с профориентацией для школьников. Выпускники не всегда поступают в вузы, в которые хотели бы, потом многие из них работают не по специальности.

«Я, например, учитель французского языка по специальности. И мне пришлось получать несколько дополнительных образований. Нам кажется, что проект получит большой отклик», — добавила она.

Завод по изготовлению лифтов

Зеленодольская фирма «Регионлифтмаш» предлагает построить завод по изготовлению готовых лифтов, который создаст более 90 новых рабочих мест. Необходимость постройки такого завода именно в Татарстане объясняется программами капитального ремонта в республике и строительством нового жилья. Регион вошел в пятерку лидеров по этому показателю. А новым домам нужны новые лифты.

Лифты хотят изготавливать на территории республики. Стоимость проекта 350,6 млн рублей. Пока завод будет закупать иностранные детали для лифтов, но со временем собираются привлекать местных поставщиков что повысит уровень локализации проекта. Планируется поставлять 500 лифтов в год. Однако, разработчики проекта обещают что со временем производство нарастит мощности.

Очередной агропромышленный парк

Фонд прямых инвестиций собирается расширить агропромышленный индустриальный парк «М7 Высокая Гора». Для этих целей планируется занять площадь 100 га, где будет перерабатываться сельскохозяйственная продукция.

«Всё что мы просим от государства — это помощь в ускорении в бюрократической работе. Мы не просим каких-то субсидий, государственных субсидий. Нам важна поддержка Президента», — заявил управляющий Фонда Руслан Халилов.

Индустриальные парки — это достаточно актуальная сейчас тема. Летом этого года Президент республики утвердил комплекс мер для поддержания развития таких парков. Управляющие промышленными парками Татарстана с заполняемостью ниже 70% могут подать заявку на предоставление пакетных услуг на поддержание эффективности и конкурентоспособности. Владельцам парков на 1% будут снижены налоговые ставки по доходам.

Однако Талия Минуллина в прошлом году усомнилась в эффективности строительства такого большого количества индустриальных парков на территории республики. По ее словам, в Татарстане есть промпарки, входящие в мировые рейтинги, но есть и парки, где не хватает наличия коммунальных сетей, готовых помещений, дорог внутри объектов, качественного сервиса на местах. Минуллина считает, что в республике нет инвестиционного плана по развитию парков и что лучше развивать инфраструктуру уже имеющихся объектов, чем открывать новые.

Но по поводу проекта расширения парка М7 Высокая Гора Миннуллина сказала, что создатели проекта хорошо себя показали и зарекомендовали.

«Из-за хороших показателей мы приняли решение о расширении парка» — пояснила она.

Передвижной газозаправщик и пластиковые окна

Также на совете выдвинуты на рассмотрение проекты, для реализации которых запрашиваются земельные участки в аренду без проведения торгов.

Транспортная компания «Транстрейд» собирается создать организацию по производству пластиковых окон в Зеленодольске. Проект предусматривает семь помещений готовый продукции и производственные корпуса.

«Мегастрой» презентовал проект по строительству логистического распределительного центра в Зеленодольском районе. Новый распредцентр позволит значительно повысить качество работы с товарными запасами.

А фирма «РариТЭК-Технологии» намерена построить производственный комплекс передвижных автомобильных газозаправщиков (ПАГЗ). Они используются для заправки автомобилей там, где нет стационарной заправки. К тому же, фирма собирается открыть три газозаправочные станции две в Набережных Челнах и одну в Менделеевске.

Минулина надеется что со временем и сфера электрозаправочных станций также станет приоритетной.

«У нас в республике есть программы развития газомоторного топлива. Есть программа поддержки строительства станций на метане. А вот по электрозаправочным станциям у нас пока мер поддержки нет. Хотя это тоже достаточно перспективная ниша. К тому же это вопрос экологической безопасности и здоровья нашего населения» — рассказала она.

Восстанавливаемся медленно, но верно

Миннулина сетует на то, что прошлый год был сложным.

«В прошлом году было серьезное падение. В этом году мы видим увеличение в 23%. Надеемся, что до конца года еще сможем подтянутся. Мы восстанавливаемся медленно, но верно. Инвестиционная активность в Татарстане достаточно высокая, несмотря на сложную ситуацию. Это позволит нашей экономике восстановится и уже с радостью выполнять наши социальные обязательства» — подытожила она

Члены инвестсовета поддержали все проекты. Рустам Минниханов призвал глав районов и городов, отраслевых министров оказать содействие инвесторам.



