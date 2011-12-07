В Татарстане молодая мама откроет свою птицеферму в рамках нацпроекта

Молодая мама из Бугульминского района получила грант Минсельхозапрода РТ на развитие птицефабрики, пишет «Бугульминская газета».

Благодаря мотивации и поддержке мужа многодетная мама оформила все необходимые документы и вошла в число претендентов на получение гранта в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Семья получила 3 млн рублей на реализацию производства.

«Когда собирали документы, я была в положении. Возможно, именно этот ребенок даровал мне уверенность в себе и силы для преодоления преград», — рассказала обладательница гранта.

Сейчас женщина находится в декрете. По ее словам, совмещать семью и бизнес несложно, тем более, что глава семьи уже много лет трудится в птицеводческой отрасли и знает все тонкости дела.

Первую партию бройлеров (5 тысяч птиц) запустят в отремонтированное здание в ближайшее время. Пока ремонтируются остальные здания, супруги планируют реализовывать живую птицу, затем построят убойный цех.