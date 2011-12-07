Виктор Сидоров: Предварительное голосование – простой и эффективный инструмент как для избирателей, так и для кандидатов

Предварительное голосование на выборах кандидатов в Госдуму, представленных «Единой Россией» является действенным инструментом, прокомментировал процедуру политолог, член Совета Ассоциации молодых ученых КФУ Виктор Сидоров.

По его словам, предварительное голосование является простым и эффективным инструментом для рекрутирования новых кадров и проверки своего электората. Простота процедуры заключается в том, что голосование довольно открыто, и отдать свой голос за кандидата можно не только в офлайне, но и через интернет.

Также спикер отметил, что в этом году уровень конкуренции достаточно высок. «Сейчас там много не только молодых политиков, но и очень опытных управленцев, глав районов и многих других» — добавил он.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что с 24 по 30 мая в Татарстане открыто онлайн-голосование за кандидатов в Госдуму от «Единой России». На предварительном голосовании в Госдуму от «Единой России» примут участие 96 кандидатов РТ. Принять участие в голосовании может любой житель республики.