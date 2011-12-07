В Набережных Челнах разгорелся спор о столбах-ограничителях во дворах: жильцы вырывают их

Во дворах Набережных Челнов для разграничения проезжей части и тротуаров устанавливают столбы-ограничители. Но далеко не все местные жители могут ужиться с такого рода ограничениями, поэтому некоторые принимают кардинальные решения — выкорчевать столбики из асфальта и разбить их. В связи с этим сейчас между горожанами ведутся споры, нужны ли эти столбики и почему после установки их кто-то устраняет, сообщают «Челнинские известия».

«Это культура наших людей, водителей. Если столбики вкопаны в землю, раскапывают, убирают, если на бетоне, там сложнее: болты срывают то ли монтировкой, то ли еще чем-то», — отмечает председатель ТОС «Надежда» 18-го комплекса Светлана Гурлева.

В сообщении сказано, что в рамках республиканской программы «Наш двор» также столбики установили во дворах 27 комплекса.

По словам председателя ТОС Венеры Наумкиной, жители 26 комплекса просят установить столбики возле школ и детских садов для защиты от автомобилистов, которые быстро ездят. Но несмотря на то, что столбики зарыты глубоко, их всё равно вырывают из асфальта.

«Хотим возле двух детсадов и двух школ установить заграждения. Они там всегда были, при ремонте дорог просто демонтировали», — добавила она.

А жители 30 комплекса не торопятся подавать заявку на установку столбиков. Бывают ситуации, когда карете скорой помощи необходимо заехать на бордюр, чтобы не задеть ничью припаркованную машину. Вопрос планируется обсудить с проектировщиками.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане завершилось голосование за выбор 200 придомовых территорий республики для приоритетного благоустройства в 2022 году по Президентской программе «Наш двор». При этом самыми активными в голосовании были жители Казани — 35 тыс. голосов. Из Набережных Челнов поступило 11 тыс. голосов.