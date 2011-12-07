Казанский экстрим-парк «Урам» номинирован на одну из самых престижных архитектурных премий мира

Казанский экстрим-парк «Урам» номинирован одну из самых престижных архитектурных премий мира ArchDaily х Strelka. Экстрим-парк уже попал в лонг-лист с 50 проектами премии ArchDaily х Strelka, в числе которых – парк «Урам», сообщает Министерство по делам молодежи.

Казанский парк, представленный в номинации Sports Architecture, был выбран среди сотен заявок из 15 стран мира. Если в пользу него дадут максимальное количество голосов, то «Урам» попадет в шорт-лист премии и перейдет на второй этап голосования. Проголосовать за объект можно по этой ссылке.

Результаты конкурса будут объявлены 1 сентября. Проект-победитель будет продемонстрирован на онлайн-конференции «Архитектор будущего», которая пройдет 6-7 сентября.

Отметим, что ArchDaily входит в число одного из тысячи самых популярных сайтов мира.

Ранее сообщалось, что Госстройнадзор РТ провел проверку проверку крытой части экстрим-парка «Урам» на соответствие требованиям технических регламентов. Тендер на строительство крытой части парка выиграла фирма ООО «Евростройхолдинг+». Комплекс будет представлять собой двухэтажное здание, вместимостью до 260 человек.